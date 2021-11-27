Bir annenin ilaç isyanı

İlaç sıkıntısı isyan ettirdi! Özlem Akbora isimli anne, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 11 yaşındaki çocuğunun ilacına erişememesini Sağlık Bakanlığı önünde protesto etti. Sağlık hakkının anayasal bir hak olduğuna değinen Akbora, “Evladıma bir şey olursa burayı yıkarım” dedi

KKTC’de son günlerde yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği, hastaları mağdur etmeye devam ediyor. Devletin birçok hastalıkla ilgili ilaç tedarikinde sıkıntı yaşaması, örgütlerin yanı sıra vatandaşları da çileden çıkardı.Disgrafi hastası bir çocuğu olan ve ilaç almak zorunda olan Özlem Akbora isimli anne, kırmızı reçete ile satılan “Medikinet" isimli ilacı devletin tedarik edememesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı önünde dün eylem yaptı.Çocuğunun düzenli ilaç kullanması gerekmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı’ndan bu ilaçları temin edemediğini söyleyen anne Akbora, yaşananlara isyan etti.Anne Akbora, çocuğunun düzenli ilaç kullanması gerekmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı’ndan "medikinet" isimli ilacı temin edemediğinden yakındı. Akbora, ilacın kırmızı reçete ile satılmasından dolayı ilacı kendisinin de satın alamadığını vurguladı.Sağlık hakkının anayasal bir hak olduğuna değinen Akbora, “Evladıma bir şey olursa burayı yıkarım” dedi.Sadaka değil, ilaca erişebilmek istediğini söyleyen Özlem Akbora, “İhtiyacımız olan ilaç devlet tarafından temin edilemiyor ama bizim de kendi imkanlarımla getirtmemize izin verilmiyor. Ya ilacı getirin ya da bizim getirmemize izin verin. Hiç kimse evlatlarımızın gözlerimizin önünde erimesine seyirci kalmamızı bekleyemez. Biz hakkımız olanı istiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.Toplumun suskunluğunu da eleştiren Akbora, “Burası bir kabile devleti değil. Devlet sağlığa ve ilaca erişim hakkını engelleyemez” diye konuştu.Akbora “Evrensel İnsan Hakları Yasası 20 yıldır neden geçirilmiyor? Çünkü geçerse sorumluluk almak zorundalar. Neden biz hastalarımızın ilacı için çırpınmak zorundayız? Ben bavul hazırladım, çocuğumu babaannesine bıraktım, anneniz eyleme gidiyor kaç gün sonra döneceğimi bilmiyorum. Gerekirse aylarca çadır kuracağım.” dedi.Özlem Akbora tüm annelere çağrıda bulunarak, “Artık uslu kedi olma dönemi değil evlatlarımız için aslan olma dönemi. Aslan olun sesimizi duyuralım” dedi.Akbora, şöyle devam etti:"Bütün büyük yangınlar küçücük bir kıvılcımla başlar. Lütfen telefonlarınızın önünden çekilin görünür olun! Çocuğum 11 yaşında, 3 günlük ilacı kaldı. Disgrafi hastası. İlaç sayesinde yaşıtlarıyla eşitleniyordu. Üç gün sonra yazı yazamaz duruma gelecek. Ne yapalım, Asya bebek gibi Rum tarafına mı gidelim? İlaç yok. Çocuğum soruyor; 'anne neden ben bugün yazamıyorum?' Çünkü devletin vermesi gereken ilaç yok. Devlet bunu diyemez.Eğer benim çocuğum ilaçsız kaldığı için kalp krizi geçirirse burayı yıkarım ben. Devlet vatandaşının sağlığını korumak zorundadır. Sağlık temel hakkımızdır. İlaç yok deniyor, bu bir seçenek olamaz. Hasta her gün ilaç almak zorundadır. Anayasa madde 45, Devlet vatandaşının sağlığını korumalıdır. Ben burada oturmaya başlayacağım. Benim özelimde tüm hasta haklarına cevap verene kadar burada olacağım. Gerçekten sesimizi duyun artık!”Akbora şöyle devam etti:Anne Özlem “Benim çocuğum ilacını almazsa belki yazı yazamayacak ama ya kanser hastası? Siz kemoterapi alan birine nasıl ilaç yoktur diyebilirsiniz? Artık birileri duysun.. Gerekirse burada çadır kuracağım.. Hayatımda eylem yapmadım beni bu duruma düşürdünüz. Lütfen herkes buraya gelsin. Artık susma zamanı değil, çocuklar uyurken sessiz olunur ölürken değil. Bulamıyorlarsa ilaç kapatsınlar bu kapıları. Devlete vergi veriyoruz ama ilaç için, tedavi için Güney’e ya da Türkiye’ye gideceksek kapatsınlar.”Bu arada eylem esnasında kendisini içeriye devam eden Sağlık Bakanlığı Müdürü Mesut Ener’in davetini reddeden anne Akbora “Kapalı kapılar ardında konuşmayacağım. Bakanlığın cevabını tüm kamuoyu öğrenmeli. Her ne konuşulacaksa burada medya önünde konuşalım” dedi.Özlem Akbora’nın yanına gelen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ise,piyasada ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntının, 10-12 gün içerisinde çözüleceğine yönelik açıklama yaptı.Pilli, Türkiye yetkilileri ile ilaç tedariki konusunda görüşme yaptığını belirterek ilacın ülkeye geleceğini açıkladı. Pilli pandemi nedeniyle Türkiye’den kırımızı reçetelerle satılan ilaçların tedarikinde sorun yaşandığını ancak yapılan girişimlerin ardından bu sorunun çözüleceğini kaydetti.Anne Özlem Akbora ise Bakan Pilli’nin verdiği söz üzerine bakanlık önündeki oturma eylemini sonlandırdı.