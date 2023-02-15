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Beyarmudu-Türkmenköy anayolunda trafik kazası.. 1 yaralı

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Beyarmudu-Türkmenköy anayolunda trafik kazası.. 1 yaralı
Beyarmudu-Türkmenköy anayolunda dün meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki Ziyarat Yoldashov yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre,  Beyarmudu - Türkmenköy anayolunda Ziyarat Yoldashov yönetimindeki JJ 877 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek askeri birliğe ait çevre tellerine çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
 
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