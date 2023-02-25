Belediyelerden okkalı zamlar

Belediyelere Türkiye'den gelen su ton başına 2.5 TL’ye veriliyordu. Bu rakam 7.5 TL’ye çıkacak. Bunun yanında birçok belediye su faturalarının içinde vatandaştan topladığı temizlik, kanalizasyon ve sağlık resmi adı altındaki ücretlere okkalı zamlar yaptı

Ülkede birçok tüketim maddesi zamlanırken bir zam da suya geldi.

Birçok belediye su tüketim bedeline sessiz sedasız zam yaptı.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ), belediyelere Türkiye'den gelen suyu ton başına 2.5 TL’ye veriyordu, Çamlıbel Arıtma çıkışlı su, belediye depolarına artık ton başına 7.5 TL olarak verilecek.

Senelerdir belediyeler 2.5 TL'ye aldıkları suyu vatandaşa 6 ile 10 TL arası satıyordu. 7.5 TL olan suyun vatandaşa yansımayı nasıl olacak merak konusu.

SAĞLIK, KANALİZASYON VE TEMİZLİK VERGİLERİNE OKKALI ARTIŞ

Bu arada geçtiğimiz yılın sonunda yasallaşan Belediyeler Değişiklik Yasası sonrasında birçok belediye su faturalarının içinde vatandaştan topladığı temizlik, kanalizasyon ve sağlık resmi adı altındaki ücretlere de okkalı zamlar yaptı.

2022 yılında Lefkoşa sakini vatandaşlar 150 TL civarında ödedikleri aylık su faturalarına Şubat ayı faturalarında 300 TL’nin üzerinde bir ücret ödemek durumunda kaldı.

Ocak ayında ödedikleri faturalarda kanalizasyon bedeli için 10 TL ödeme yaparken Şubat ayında 21 TL, sağlık resmi için Ocak’ta 50 TL civarı ödeme yaparken Şubat’ta 137 TL, Temizlik resmi için Ocak’ta 40 TL civarı ödeme yaparken, Şubat ayında 100 TL ödeme yapmak zorunda kaldı.

