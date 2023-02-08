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Bazı belediye başkanları ekiplerle birlikte deprem bölgesine gidiyor

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Belediyeler Birliğini temsilen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lapta-Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek gidecek

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Bazı belediye başkanları ekiplerle birlikte deprem bölgesine gidiyor
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi organizasyonunda, AFAD ve Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan temaslarda belirlenen iş araçları ile birlikte enkaz bölgesine gidiyor.
KTBB Başkanı Mahmut Özçınar’ın verdiği bilgiye göre, Belediyeler Birliğini temsilen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lapta-Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek gidecek. Heyetle birlikte bölgede tecrübesi bulunan eski Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer de bölgeye hareket edecek.
Belediye başkanları ile iş araçlarını taşıyacak geminin bu gece saat 22.00’de Gazimağusa Limanından İskenderun’a hareket etmesi planlanıyor.
Enkaz alanına gidecek iş makineleri ve araç-gereç şöyle:
“5 vinç, 6 ekskavatör, 1 kazıcı yükleyici, 2 akaryakıt tankeri, 6 teleskop, 9 kamyon, 10 kepçe, 6 tır ve biri kapalı, 3 dorse, 40 ranza, 1 yol servis, 1 jeneratör, 1 erzak aracı, 6 arazi aracı.”
 
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