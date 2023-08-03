BAY-SEN'in BRTK Yönetim Kurulu temsilcisi belirlendi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) bugün yapılan Olağan Genel Kurulunda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu temsilcisini belirledi.BAY-SEN’den verilen bilgiye göre, tek aday Eray Göksoylu, BAY-SEN temsilcisi olarak BRTK Yönetim Kurulunda 3 yıl boyunca görev yapacak