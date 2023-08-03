banner913
banner932
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
15 0
Yine dağ yolu, yine kaza
Yine dağ yolu, yine kaza
37 0
 
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
22 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
15 0
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
132 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
112 0
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
512 0
banner964

BAY-SEN'in BRTK Yönetim Kurulu temsilcisi belirlendi

banner476

banner825
BAY-SEN'in BRTK Yönetim Kurulu temsilcisi belirlendi
banner971
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) bugün yapılan Olağan Genel Kurulunda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu temsilcisini belirledi.
 
BAY-SEN’den verilen bilgiye göre, tek aday Eray Göksoylu, BAY-SEN temsilcisi olarak BRTK Yönetim Kurulunda 3 yıl boyunca görev yapacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.