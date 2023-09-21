Balkanlarda turizm atağı

Kuzey Kıbrıs, IBTB 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı’nda boy göstermeye başladı. Turizm Bakanı Ataoğlu, Balkan ülkelerinde yapacakları tanıtım faaliyetleri ile bu pazardan güçlü bir turist beklediklerini vurguladı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında 20-22 Eylül arasında ilk kez düzenlenen IBTB 1.İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarında temsil ediliyor.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı Fuar, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda bugün açılış konuşmaları ile başladı. 3 gün sürecek fuar turizm profesyonellerine ve ziyaretçilere açık olacak.

1.İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkileri güçlendirirken aynı zamanda bölgede bulunan ve komşu olan tüm ülkelerin turizm profesyonellerinin tek alanda bir araya gelmesine olanak tanıyacak.

Bir turizm borsası niteliğinde planlanan fuar, hedef ülkelerden gelecek satın alım heyetlerini dünyanın birçok yerinden gelen katılımcı ve ziyaretçilerle İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir pazarda buluşturacak.

Sektörel hacmin ve iş kalitesinin artırılması hedefiyle satın alma ve karar verme yetkisine sahip turizm profesyonellerinin özel olarak seçilerek davet edildiği fuarda yapılacak ikili görüşmelerle bölgenin turizm zenginliklerini yakından tanımaları, firmalarla iş birlikleri kurmaları, bölgesel kalkınmaya ve sürdürebilir turizme yönelik önemli anlaşmalara imza atmaları hedefleniyor.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Balkan Fuarı’nda yer almaktan dolayı memnun olduklarını, fuarın ülke turizmi açısından fayda sağlayacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs olarak pandemiden önce yakalanan yükseliş trendinin pandemiden sonra yeniden yakalandığını ifade eden Ataoğlu, bu durumun önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Turizm potansiyeli yüksek olan Kuzey Kıbrıs’ın doğa ve denizinin yanı sıra, tarihi geçmişinin kalıntılarını görmek isteyen bir çok turistin ülkeyi ziyaret ettiğini anlatan Ataoğlu, alternatif turizm modellerini geliştirmeye de devam ettiklerini vurguladı.

Balkan ülkelerinde 60 milyon nüfus olduğuna değinen Ataoğlu, bu nüfustan daha fazla pay almak için bu fuarın önemli olduğunu, bundan sonra bu ülkelere yapacakları tanıtım faaliyetleri ile bu pazardan güçlü bir turist beklediklerini ifade etti.

Türkiye’den sonra KKTC’yi en fazla Avrupalı turistlerin ziyaret ettiğini dile getiren Ataoğlu, Balkan ülkelerinin de bu sayılara ulaşması için tanıtma ve pazarlama faaliyetlerini genişlettiklerini söyledi.

Tanıtımlara geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de Türk Hava Yolları’nın önemli bir katkısı olacağına değinen Ataoğlu, “Yakın bir tarihte Türk Hava Yolları’nın uçtuğu Balkan ülkelerinden turizm paydaşlarını ülkemizde ağırlamayı ve onlara Kuzey Kıbrıs destinasyonunu tanıtmayı hedefliyoruz.” dedi

Bakan Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülke turizmi açısından yeni havalimanının açılması da çok değerli bir durumdur.

Havalimanında ufak tefek eksiklikler olsa da yavaş yavaş bunlar giderilerek tam randımanlı bir şekilde çalışma aşamasına gelecektir. Yılda 10 milyon yolcuya hitap edecek şekilde yapılan yeni havalimanı eski havalimanından 6 kat fazla büyüklüğe sahiptir. Adanın en büyük havalimanı konumunda olan bu limana artık büyük gövdeli uçakların da inebilmesi turizm için yeni bir ayrıcalık olmuştur. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmemiş kardeşlerimiz varsa en yakın zamanda sizleri de adamızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.”

