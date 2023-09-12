“Bakanlık gereken iradeyi gösterirse evden eve fiber projesi hayata geçebilir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın birkaç ay evvel benzer şeyler söylediğini ancak bugün söylem değiştirdiğini savunan Soysan, "Telekomünikasyon Dairesi’nin fiber altyapısının peşkeşi için yol arandığını" iddia etti.

Yazılı açıklamasında, “

GSM operatörlerine kıyak”, “haberleşmede tekelleşme” iddiasında da bulunan Tamay Soysan, dairenin personel, işçi ve araç ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ederek, “Bakırı fibere dönüştürecek projeyi hayata geçirebiliriz.