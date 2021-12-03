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Babaliki, DP’den aday adayı

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Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Demokrat Parti’den aday adayı oldu. İnanç Babaliki bu konuda resmi başvurusunu DP’ye yaptı.

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Babaliki, DP’den aday adayı
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Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Demokrat Parti’den aday adayı oldu. İnanç Babaliki bu konuda resmi başvurusunu DP’ye yaptı.
Babaliki’nin başvurusu, sevenleri ve partililer tarafından memnuniyetle karşılandı.
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