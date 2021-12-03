Babaliki, DP’den aday adayı

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Demokrat Parti’den aday adayı oldu. İnanç Babaliki bu konuda resmi başvurusunu DP’ye yaptı.



Babaliki’nin başvurusu, sevenleri ve partililer tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Demokrat Parti’den aday adayı oldu. İnanç Babaliki bu konuda resmi başvurusunu DP’ye yaptı.Babaliki’nin başvurusu, sevenleri ve partililer tarafından memnuniyetle karşılandı.