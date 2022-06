Avrupa benzine zam değil, süper indirimler yapıyor

KKTC ve Türkiye’de akaryakıta ardı ardına zam yapılırken, Avrupa ülkelerinde benzine indirim haberleri geliyor



Avrupa ülkelerinde ardı ardına akaryakıta indirim haberleri gelmeye başladı.

Almanya, benzine yüzde 35 indirim yaptı. Avusturya, ülkedeki yerli yabancı herkese 250 Euro ‘akaryakıt ve çevre’ desteği veriyor. Hollanda akaryakıta yüzde 21 indirim yaparken, Macaristan ise halkına benzini yüzde 40 daha ucuza sunuyor. Polonya yakıtta KDV'yi sıfırladı. Fransa, akaryakıta litre başına 15 cent indirim yaparken, İtalya ise litre başı 25 cent fiyat kırdı.

TÜRKİYE’DE HEMEN HER GÜN ZAM

AVRUPA ülkeleri, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen ve bir türlü düşmeyen benzin ve akaryakıt fiyatlarında süper indirimler yaptı.

Hükümetler, benzin ve akaryakıt fiyatlarına uygulanan vergileri bir hayli düşürerek, hem halkın bütçesine destek oluyor hem de ekonominin canlı kalmasını, mal ve hizmetlerin rahatlıkla dolaşmasını sağlıyor. Türkiye'de benzine iki günde bir zam gelirken, halka 20 milyar Euro’luk destek açıklayan Avrupa’da durum şöyle:

İŞTE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ DURUM

ALMANYA: Benzine 30 cent, dizele 15 cent vergi indirim desteği geldi. Benzincide fiyatlar yüzde 35'lere varan oranda geriledi. 2 Euro’nun üzerine çıkan süper benzinin fiyatı hayli düştü.

Aile başına 300 Euro ve çocuk başına da 100 Euro, iklim desteği geliyor. 9 Euro'luk aylık tren biletlerine ilgi büyük. Almanya'yı bir uçtan bir uca dolaşmak isteyenler trenleri doldururken, toplam destek 6 milyar Euro.

AVUSTURYA: Ülkede son bir yılda 183 gün kalmış herkesin hesabına 250 Euro, iklim desteği parası yatırılacak. Çocuklar için rakam 125 Euro olacak. Banka hesaplarına para otomatik yatacak. Hesabı bilinmeyenlere mektup gönderilecek. Ayrıca, 9 centlik karbonmonoksit vergisinden de vazgeçildi. Bazılarına da para çek olarak verilecek, destek miktarı 2 milyar Euro'yu aşacak.

MACARİSTAN: Ülkede yaşayan herkese ve Macaristan plakalı araçlara ucuz yakıt hizmeti başladı. Litresi, 1.22 Euro. Yani yaklaşık 490 Forint. Ülkeden geçen yabancı plakalı araçlara ise yüzde 40 daha pahalı ve 700 Forint. 1 Temmuz'a kadar sürecek uygulamanın uzatılması bekleniyor. Destek miktarı 2 milyar Euro'ya yakın.

POLONYA: Akaryakıtta KDV sıfırlandı. Yüksek enflasyon nedeniyle, planlanan akaryakıt vergisi ertelendi. Yeni verginin ne zaman geleceği belli değil. Süper benzinin litre fiyatı 1.60 Euro. Dizelin litre fiyatı ortalama 1.55 Euro. Almanların sınırdan 20 litrelik galonlarla benzin alması mümkün. 2 milyar Euro'dan fazla destek öngörülüyor.

LÜKSEMBURG: Fiyatlar, Almanya'ya oranla yüzde 30 daha ucuz. Vergi az ve vergi artışı da yapılmayacak. Bu nedenle sınıra yakın Almanlar araçlarıyla gidip Lüksemburg'dan benzin alıyor. Galonla benzin satışı ise yasak. Ancak arabayla sınırı geçip almak her zaman mümkün.

HOLLANDA: Hollanda hükümeti, 1 Nisan 2022'den itibaren yakıt vergilerini yüzde 21 oranında düşürdü. 2.8 milyar Euro'luk akaryakıt destek paketi hayata geçirildi ve benzin 17 cent, dizel ise 11 cent daha düşürüldü. Hollanda halkına destek 3 milyar Euro'yu buluyor.

FRANSA: Yaklaşık 1.5 aydır benzin alan herkese litre başına 15 cent indirim yapılıyor. Kampanya 4 ay devam edecek ve indirim kasada doğrudan oluyor. Yani benzincide görünen rakamdan 15 cent daha az ödeniyor ve bu desteğin maliyeti 2 milyar Euro.

İTALYA: Akaryakıt fiyatlarını litre başı 25 cent’e kadar indirdi. Ülkeye maliyeti 4.4 milyar Euro'ya mal olacak indirimler, sık sık hükümet tarafından aktüelleştiriliyor. Sınır ülkelerine gidip benzin almak da her zaman mümkün.

İSVİÇRE: Avrupa'da benzinin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ancak burada da, benzin fiyatlarını düşürmek için vergilerin indirilmesi tartışılıyor. Toplamda milyarlarca Frank olacak vergi indiriminin miktarı henüz netleşmedi ama yeni vergiler konulmayacağı kesin.