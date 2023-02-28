banner913
banner885
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
4 0
Zelenskiy:
Zelenskiy: "Modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var"
9 0
 
“Şampiyon Melekler” anısına organizasyon düzenlenecek
“Şampiyon Melekler” anısına organizasyon düzenlenecek
4 0
Avrupa’nın zirvesinde tek kayıp Barcelona’dan
Avrupa’nın zirvesinde tek kayıp Barcelona’dan
16 0
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
12 0
Ramazan için geri sayım
Ramazan için geri sayım
36 0
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
9 0
banner915

Ataoğlu: "Sivil savunma, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçasıdır"

banner476

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, sivil savunmanın milli savunmanın ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.

banner825
Ataoğlu: "Sivil savunma, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçasıdır"
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, sivil savunmanın milli savunmanın ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.
 
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu "28 Şubat Sivil Savunma Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.
 
Ataoğlu mesajında, Sivil Savunma Teşkilatı'nın yalnızca savaş zamanında değil, barışta, doğal afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürütülen koruyucu, kurtarıcı ve vatandaşların moral olarak desteklenmesi faaliyetlerinin bütününü kapsayan bir kuruluş olduğunu vurguladı.
 
Günümüzde evrensel bir boyut kazanan sivil savunma hizmetlerine verilen önemin, toplumlar için çağdaşlık seviyesinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilecek sivil savunma hizmetleri, felaketler karşısında vatandaşlarımızın en büyük güvencesidir.” İfadelerini kullandı.
 
Yakın zamanda Türkiye ve çevre ülkeleri de etkileyen deprem afetinde, Sivil Savunma’nın insanlık için ne kadar önemli bir unsur olduğunun bir kez daha anlaşıldığına vurgu yapan Ataoğlu, milli savunmanın ayrılmaz bir parçası olan sivil savunmanın başarıyla yürütülmesinin, tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların gösterecekleri duyarlılık ve özverili çalışmalarla sağlanacağını ifade etti.
 
Sivil savunmanın devletin, bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı, yardım ve katkılarının yanı sıra kurumlar arası eşgüdümle yürütülmesi gereken hizmetler olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
 
“Ülkemizdeki başta Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve kuruluşlara desteğimizin tam olduğunu açıklamakla beraber, tüm vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşların da gerekli duyarlılığı ve desteği göstereceğine inancım tamdır. 
Sivil Savunma Günü nedeniyle ülkemizin her türlü felaketten uzak, barış ve istikrar içinde mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ediyorum. Sivil Savunma Teşkilatı’nın gönüllü neferleri olan değerli çalışanlarımızın Sivil Savunma Günü’nü yürekten kutluyor ve kendilerine sivil savunma faaliyetlerinde başarılar diliyorum.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.