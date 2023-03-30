Ataoğlu: “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan sözlü saldırı tamamıyla saygısızlık ve hadsizlik”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İngiltere'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan sözlü saldırının tamamıyla saygısızlık ve hadsizlik olduğunu söyledi.

Ataoğlu konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermek için gittiği Londra Kings College önünde Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından sözlü saldırıya uğraması tamamıyla saygısızlık ve hadsizliktir.

Kıbrıs Türkünü hiç bir ortamda kabul etmeyen bu zihniyetle iki toplumlu federasyon temelinde bir anlaşmanın olmayacağı açıkça görülmektedir. Bu nedenle iki devletli bir çözüm için emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Rum tarafının bu yapılanlar karşısında izleyeceği tutumun yakın takipçisi olacağız.”

