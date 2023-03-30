banner913
banner932
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
5 0
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
17 0
 
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
12 0
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
19 0
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
16 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
26 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
26 0
banner915

Ataoğlu: “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan sözlü saldırı tamamıyla saygısızlık ve hadsizlik”

banner476

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İngiltere'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan sözlü saldırının tamamıyla saygısızlık ve hadsizlik olduğunu söyledi.

banner825
Ataoğlu: “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan sözlü saldırı tamamıyla saygısızlık ve hadsizlik”
banner931
Ataoğlu konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermek için gittiği Londra Kings College önünde Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından sözlü saldırıya uğraması tamamıyla saygısızlık ve hadsizliktir.
Kıbrıs Türkünü hiç bir ortamda kabul etmeyen bu zihniyetle iki toplumlu federasyon temelinde bir anlaşmanın olmayacağı açıkça görülmektedir. Bu nedenle iki devletli bir çözüm için emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
Rum tarafının bu yapılanlar karşısında izleyeceği tutumun yakın takipçisi olacağız.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.