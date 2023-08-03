Asgari ücret, cebe girene kadar eridi

Yeni asgari ücret, işçinin eline geçene kadar alım gücü ciddi oranda erozyona uğradı. Belirlendiği günden çalışanın cebine kadar geçen kısa sürede asgari ücret 15 sterlin azaldı

KKTC’de bu ay başında özel sektör çalışanlarının çok büyük bölümü Türk Lirası cinsinden %33.47 “zamlı” ücretlerini aldı.

Ancak, “yeni” asgari ücret işçinin cebine girene kadar “eskisi” gibi alım gücü zayıf bir hale geldi.

Bir yandan hükümetin akaryakıt, gaz ve elektriğe ardı ardına yaptığı astronomik zamlar bir yandan bunu fırsat bilerek iğneden ipliğe her şeye yeniden zam yapan mal ve hizmet sunucuları bir yandan da Türk Lirası’nın durmak bilmeyen değer kaybı, asgari ücreti daha ilk aydan eritti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti %33.47 oranında artırarak net 11 bin 800 TL’den, 15 bin 750 TL’ye yükseltmişti. Devlet ve işveren kanadının oylarıyla belirlenen ücrete itiraz eden işçi tarafı, bu itirazından sonuç alamazken, “özel sektör çalışanının maaşı” haline gelen asgari ücret kesinleşmişti.

Temmuz ayının başında itibaren geçerli olan brütü 18 bin 103 TL’lik yeni asgari ücret saatlik 104.44 TL; günlük 835.52 TL; haftalık 4 bin 177.61 TL olacak.

461 STERLİN 446’YA İNDİ

Türk Lirası’nın durmak bilmeyen değer kayıpları yeni ücretin sterlin cinsinden karşılığını da erozyona uğrattı. Belirlendiği günden çalışanın cebine kadar geçen kısa sürede asgari ücretin 15 sterlin azaldığı hesaplandı. Komisyonun, 12 Temmuz’da yaptığı toplantıda belirlenen net 15 bin 750 TL’lik ücret, 461 sterline denk gelirken, liradaki kayıplar nedeniyle 22 gün içinde 446 sterline kadar yuvarlandı. TL’nin değer kayıplarının tetiklediği zam furyasının devam etmesi halinde, alım gücündeki hızlı gerilemenin sürmesi bekleniyor.

