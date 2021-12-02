Arıklı’dan istifa edenlere “yuvaya dönün” çağrısı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu ile birlikte hareket ederek YDP’den istifa edenleri, “Yuvaya dönün” diyerek, YDP’ye dönmeye çağırdı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu ile birlikte hareket ederek YDP’den istifa edenleri, “Yuvaya dönün” diyerek, YDP’ye dönmeye çağırdıYDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partide genel başkanlık yarışını kaybettikten sonra Milletin Partisi’ni kuran ardından ise UBP’ye katılacaklarını açıklayan Bertan Zaroğlu’nun kendisine yeni bir yol çizdiğini belirtti.YDP olarak eski defterleri açıp iddia, iftira ve dedikoduları tartışmak niyetinde olmadıklarını vurgulayan Arıklı, “Sayın Zaroğlu’nun iddia ve iftiralarına inanıp partimizden istifa eden arkadaşlarımıza yuvaya dönün çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.YDP’nin siyasetteki en büyük rakibinin UBP olduğunu kaydeden Arıklı, UBP’yi geçmişte YDP’yi bölmekle suçladı ve şimdi de aynı oyunun oynanmaya çalışıldığını ama bu sefer oyunun tutmadığını, tabanın yerinde kalarak partisine sahip çıktığını savundu.Arıklı açıklamasında, “Şimdi UBP’nin oyunu tüm çıplaklığı ile ortaya çıktığına göre, YDP olarak biz partimizden ayrılan tüm arkadaşlarımıza ‘Yuvaya Dön’ çağrısı yapıyoruz. Biz, bizim için söylenen her şeyi unutmaya ve temiz bir sayfa açmaya hazırız. Partimizden ayrılan tüm arkadaşlarımıza diyoruz ki; ‘Gelin Canlar Bir Olalım’ diyerek onlara kucağımızı açıyoruz” ifadelerine yer verdi.