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“Anlamını yitirdi yaşam”

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“Anlamını yitirdi yaşam”
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İsias Otel enkazında öğretmen eşi Pamir ve 12 yaşındaki oğlu Atakan Celal Konuklu’yu kaybeden Şenay Konuklu’nun paylaşımı:
 
"40 gün olmuş ayni kabus,
Uyanamıyoruz, Kabus bitmiyor,
Bizde zaman durdu,
Sizsiz geçmiyor,
Anlamını yitirdi yaşam,
Güneş doğmuyor,
Heryer karanlık,
Atakanım annem, Pamirim sizsiz nefes alınmıyor…
Azrail İsias’ın sonu gelmiyor…
Atakanım 12 yaşında! Bizden aldınız, Öldürdünüz yavrumu, Adelim 3 yaşında, babasız, abisiz, İsias toplu mezarlık, İsias sahipleri, İsias yaratıcıları , katiller! Şampiyon takımlarımızı Melekler takımı yaptınız, Kurtulamazsınız!”
 
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