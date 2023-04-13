Aksa mühendisileri, iki santrali tamir etti

Kıb-Tek, El-Sen’in grevinden dolayı Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızalara müdahale edilmediği için ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerine son vermek için Aksa’dan teknik destek aldı.

Aksa Enerji mühendislerinin Kıb-Tek çağrısıyla teknik destek verdiği iki santral tamir edilerek çalıştırıldı.

Edinilen bilgiye göre arızalı olan diğer santrallerin de bu gece tamir edilmesiyle ülkenin genelindeki elektrik kesintileri sonra erecek.