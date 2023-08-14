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Akçın: "Bizi avcılarla karşı karşıya bırakmayın”

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Akçın: "Bizi avcılarla karşı karşıya bırakmayın”
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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, avcıların bahçelerine girmesine karşı olduklarını vurgulayarak, İçişleri Bakanı’nın bu konuda gerekli önlemleri almasını istedi.
“Her yıl acaba hükümet bahçeleri ava açacak mı?’ tartışmalarının gündeme geldiğini ifade eden Akçın,  zeytin ve harnup hasadının başladığı, meyve ve sebze hasadının devam ettiği dönemde  bahçelerin ava açılmasının çok yanlış bir karar olacağını söyledi.
Akçın, yazılı açıklamasında hükümete, “Üreticileri avcılarla karşı karşıya bırakmayın”  diyerek seslendi.
Geçtiğimiz yıllarda avlanmaya açılan bahçelerde vurulanlar olduğunu, bazı evlerin camlarının kırıldığını; köpeklerin sulama lastiklerine zarar verdiğini söyleyen Akçın, bu konuda üreticilerden yüzlerce şikayet olduğunu kaydetti.
 
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