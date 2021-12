“Akaryakıttan Maliyenin cebine her ay 30 milyon lira giriyor”

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı, Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Rumlara akaryakıt verilmemesi çağrısını eleştirdi.

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı , Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu 'nun Rumlara akaryakıt verilmemesi çağrısını eleştirdi.Sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: Pandemi döneminde, tıpkı Yüksek Öğrenim ve Turizim gibi, Güneyden gelip ülkemizde alışveriş yapanların kıymetini daha fazla öğrendik. Daha doğrusu öğrendiğimizi sandık. Ama anlıyoruz ki ülkemizin tepesine kadar yükselmiş bazı yöneticiler dahil kimi çevreler, hala daha bunu kavrayamamış durumdalar.Mesela Sayın Başbakan, ülkemizdeki benzin sıkıntısını çözebilmek için Rum plakalı araçlara yakıt satılmamasını buyurmuş. Oysa Rumlar, ülkemizde aldığı her litre benzin için Devletimize ortalama 1.5 TL vergi ödüyorlar. Aynı şekilde marketlerden yaptıkları her alışveriş için de Maliyenin kasasına FİF ve KDV olarak ciddi para bırakıyorlar. Lafı fazla uzatmadan 1 litre benzinin maliyetini hep birlikte inceleyelim.95 Oktan Benzin; 9.14 lira.FİF; 0.42 KuruşKDV; 0.83 KuruşŞirket payı;0.14 KuruşBenzin istasyonu payı; 1.05 liraDizel Satış; 8.75 LiraFİF; 0.12 KuruşKDV;0.80 KuruşŞirket payı;0.14 KuruşBenzin İstasyonu payı; 1.07 liraAyda ortalama 25 milyon litre yakıt tükettiğimizi düşünürsek, her ay Devletin cebine 30 milyon lira giriyor. Bunun ne kadarının Rumlar tarafından bırakıldığı ayrı bir konu. Bizim Bakanlığımız döneminde, Rumların Kuzeyden alışverişini yasaklamayı değil de onların daha fazla alışveriş yapmasını teşvik etmeyi düşünürdük...Siz de öyle yapın. Rakamları önünüze alın ve konuşurken ona göre konuşun... Ha bir de şunu yapın. Çok konuşmak yerine, bizden önce hiç bir Bakanın başaramadığı ama bizim başardığımız Otomasyon sistemine geçiş işlemini tamamlayın. Bana göre Akaryakıtta otomasyon sistemine tam geçip kaçakçılığı önlediğimizde Maliyenin akaryakıttan elde ettiği gelir ikiye katlanacak. Ayrıca hem tedarikçi firmaların hem de benzin istasyonlarının depolarında ne kadar yakıt stoku kaldığını online görüp ona göre vergi alırsınız.Yani başlattığımız ve sona getirdiğimiz işi tamamlayın yeter. Vesselam..."