Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan emirname uyarınca, 95 oktan benzin 28.79 TL’den 29.81 TL’ye, 98 oktan benzin 29.35 TL’den 30.37 TL’ye, Euro Dizel 27.44 TL’den 28.94 TL’ye, gaz yağı 26.85 TL’den 28.94 TL’ye yükseldi.
Böylece 95 oktan benzine ve 98 oktan benzine 1.02 TL, Euro Dizel’e 1.50 TL, gaz yağına ise 2.09 TL artış yapıldı.
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