Adıyaman İsias Otel'de cansız bedenlerine ulaşılan 16 isim belirlendi

Adıyaman İsias Otel’de bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımından hayatını kaybederek cansız bedenlerine ulaşılan 16 isim şöyle:
Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Osman Çetintaş, Doruk, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Hasan Bilgen, Kağan Selim İş, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.
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