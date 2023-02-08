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Adıyaman'dan ilk acı haber

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Adıyaman'dan ilk acı haber

Adıyaman’da Kıbrıslı Türk öğrenci kafilesinin bulunduğu İsias Otel’in enkazında çalışma yapan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri bu akşam cansız bir bedene daha ulaştı.
Cansız bedenin KKTC kafilesinden olan antrenör Pamir Konuklu’ya ait olduğu tespit edildi.
Konuklu’nun cansız bedeni, enkaz önünde bekleyen eşi tarafından tespit edildi.
Pamir Konuklu, 13 yaşındaki oğlu Atakan Celal Konuklu ile birlikte otelde bulunuyordu.

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