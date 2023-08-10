9 donörden 9 hastaya yaşam umudu

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na kayıt yaptıran 9 kişi nakil bekleyen 9 hasta için kök hücre bağışında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Utku Ergin, Abdullah Tın, Ali Solelgil, Ali Uzcan, Kemal Evmez, Ramazan Akıllıoğlu, Nurcan Karabekir, Güney Saramalı ve Yunus Macit nakil bekleyen hastalara kök hücre bağışında bulundu. Donörler arasında yer alan ve daha önce de bir hastaya kemik iliği bağışında bulunan Yunus Macit, 2’nci kez bir hasta için umut ışığı oldu.



Özeralp: "Bugüne kadar 98 Kıbrıslı Türk donör ilik/kök hücre bağışı için gönüllü oldu"



Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp konuyla ilgili açıklamasında, 2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile Dünya İlik Bankası için gönüllülerden numuneler alındığını anımsattı.

18-45 yaş arası, KKTC kimlik kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden kan veya tükürük örneği alındığını belirten Özeralp, Kıbrıs’taki ve dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalıştıklarını söyledi.

Kriterlere uyan herkesi örnek vermeye çağıran Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, bugüne kadar 98 Kıbrıslı Türk donörün ilik/kök hücre bağışı için gönüllü olduğunu vurguladı.



“İşlem kimseyi korkutmasın…”



Donörler ise işlemin kimseyi korkutmaması gerektiği, bir hastanın hayatına dokunabilmenin tarifsiz bir his olduğunu ifade ederek, bu işleme hiç düşünmeden seve seve, defalarca gönüllü olabileceklerini belirtti.

