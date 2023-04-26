Meteoroloji Dairesi, 1 Mayıs Pazartesi’ne kadar yer yer yağmur ve zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.
27 Nisan-3 Mayıs dönemine ilişkin hava raporuna göre, yarından başlayarak 5 gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 21- 24 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.
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