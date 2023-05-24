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28 yaşında kalbine yenildi

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Doğanköy’de 28 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Emin Oruçov geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

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28 yaşında kalbine yenildi
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Doğanköy’de önceki akşam saatlerinde misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanan 28 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Emin Oruçov hayatını kaybetti.
Oruçov’un ölümüyle ilgili ilk etapta ihmali görülen üç kişi tutuklandı ancak daha sonra Orucov’un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilince üç zanlı serbest bırakıldı.
Olay önceki akşam meydana geldi. 27 yaşındaki Emin Orucov kaldığı apartman dairesinde rahatsızlandı. Aynı evde bulunan 21 yaşındaki isminin baş harfleri R.A.ve yardım etmesi için çağırdığı 30 yaşındaki isminin baş harfleri B.K. Emin Orucov’u apartmanın merdiven basamaklarından zemin kata indirirken düşürdüler. Başını merdiven basamaklarına çarpan Orucov yaralandı.
Emin Orucov, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Orucov’a yapılan otopside ölüm sebebinin “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi” sonucu olduğunun tespit edildiği ve ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.
İlk nazarda tutuklanan 21 yaşındaki isminin baş harfleri R.A, 30 yaşındaki isminin baş harfleri B.K ve 27 yaşındaki isminin baş harfleri J.M, Orucov’un ölümüyle ilgili bu aşamada sorumlu olmadıkları tespit edildiğinden serbest bırakıldı.
 
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