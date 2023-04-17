"23 Nisan Korteji" Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’e yürüdü

Atatürk Anıtı’nda “Şampiyon Melekler kalbimizdesiniz” yazılı pankart açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa bölgesi ilkokulları öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından Bakan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle kortej halinde Cumhurbaşkanlığı’na ve Meclis’e yürüdü.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün düzenlenen etkinlikte ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.Lefkoşa’da Atatürk Büstü önünde düzenlenen törende, Lefkoşa bölgesindeki ilkokul öğrenci ve öğretmenleri de hazır bulunurken, 6 Şubat’ta Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerin anısına “Şampiyon Melekler kalbimizdesiniz” yazılı pankart açıldı.Törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı çelengini Atatürk Anıtı’na sundu. Sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.-Tatar: “Şampiyon melekler hatırına daha güzel bir gelecek için daha çok çalışmanız sizlerden beklentimizdir”Ardından Bakan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle kortej halinde Cumhurbaşkanlığı’na yürüdü. Korteje, Lefkoşa Türk Belediyesi Gezi Treni de eşlik etti.Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan çocuklarla sohbet ederek anı fotoğrafları çektiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada bir de konuşma yaptı.Sözlerine, çocukları ve öğretmenlerini Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Tatar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladıÇocuklara hitabında, geçmişte atalarının verdiği mücadeleler sayesinde geleceğe umutla bakabildiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeyi gelecekte bugünün çocuklarının yöneteceğini belirtti ve “Biz sizlere değer veriyoruz, sizleri seviyoruz. Gelecek sizindir, Cumhuriyetimiz sizindir” dedi.6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybeden “şampiyon melekleri” de anan Tatar, “Onların hatırına, daha güzel bir gelecek için daha çok çalışmanız sizlerden beklentimizdir. Gözlerinize baktığımda geleceğin sizlerde olduğunu görüyorum” diye konuştu.Kıbrıs’taki Türk varlığının sona erdirilmesi yönünde bazı tehditlerle karşı karşıya olunduğunu da kaydeden Tatar, “Ancak Anavatan Türkiye her zaman yanımızdadır. 1974 Barış Harekatı’ndan sonra bu ülkede barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Bu barış ve huzur sizlerin geleceğinin de teminatıdır” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından çocuklara bazı ikramlarda bulunuldu. Ardından kortej, Meclis’e yürüdü.