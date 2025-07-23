Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından düzenlenecek sezonun birinci plaj tenisi turnuvası GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası, 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort plajında gerçekleşecek.

Sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) tarafından 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda düzenlenecek.

Plaj Tenisi sezonunda çok sayıda takımın mücadele edeceği turnuvalarda, 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.

YENİ BAŞLAYANLAR KATEGORİSİ KURALLARI

Organizatörler, puansız yeni başlayanlar kategorisi için özel kurallar belirledi:

1. Takımlar, 2 erkek, 2 kadın veya 1 erkek + 1 kadın şeklinde oluşturulabilecek.

2. Takımda en az bir kadın oyuncu varsa, tüm servisler alttan kullanılacak.

3. 2024 yılında düzenlenen plaj tenisi turnuvalarında bu kategoride final oynamamış ve şampiyon olmamış oyuncular katılabilecek.

KAYIT VE SON BAŞVURU TARİHİ

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular kayıtlarını 0533 869 19 84 veya 0539 107 19 84 numaralı telefonlardan yaptırabilecek. Son kayıt tarihi 24 Temmuz 2025 olarak açıklandı.