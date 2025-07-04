Mutlu Soykurt tarafından kaleme alınan ve Eczacı Şengül İyigün’ün yaşam öyküsünü anlatan “Gülün Rüzgarla Dansı” isimli kitap dün akşam İş Kadınları Derneği’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım etkinliğine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Etkinlikte konuşan Şengül İyigün, çocukluğunu zor şartlarda geçirdiğini ve altı yaşından itibaren ailesine bakmak zorunda kaldığını anlatarak, yaşam öyküsüyle köyündeki kız çocuklarına örnek olmayı ve gelecek nesillere kapı açmayı amaçladığını söyledi. Katılanlara teşekkür eden İyigün, hem yaşamı, hem de kitap hakkında bilgi verdi.

Kitabın yazarı Mutlu Soykurt ise konuşmasında, eserin yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir kadının hayata, ailesine, mesleğine ve ülkesine sevgiyle ördüğü bir teşekkür mektubu niteliğinde olduğunu belirtti. Tanıtım etkinliğinde duyduğu mutluluğu dile getiren Soykurt, katılımcılara teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, Şengül İyigün’ün ilham verici bir yaşam öyküsüne sahip olduğunu, başardıklarıyla her türlü takdiri hak ettiğini ve herkes için bir ilham kaynağı olması gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kitabın Kıbrıs’ın bir dönemindeki köy yaşamını ve aile içindeki dayanışmayı yansıttığını söyledi. Eserin Akdeniz havasını da barındırdığını belirten Erhürman, kitabın çok özel olduğunu sözlerine ekledi.