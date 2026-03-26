Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Türk askerinin Kıbrıs’ta kalmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de Türkiye’nin güvencesinde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türk askerinin adadan çekilmesini anlaşma için şart olarak öne sürmesinin yeni ve şaşırtıcı olmadığını kaydeden Gülbahar, Rumların Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına sağladığı özgürlük, egemenlik, güvenlik garantisini sıfırlamayı hedef olarak benimsediğini söyledi.

Gülbahar, yazılı açıklamasında Türk askerini Kıbrıs’tan çıkarmaya Rumların da Yunanistan’ın da diğer ülkelerin de gücünün yetmeyeceğini belirtti.

Rum Yönetimi liderinin iddia ettiği gibi Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin kurbanı olmadığını kaydeden Gülbahar, Anavatan’ın özgürlük ve egemenliğin yegane güvencesi olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk olduğunu ve Türk kalacağını belirten Gülbahar, “Bu, Kıbrıs Türküyüm diyen herkesin düşüncesidir ve asla değişmeyecektir” dedi.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere de değinen Gülbahar, tüm dünyayı tedirgin eden İran–ABD–İsrail savaşının devletlerin güvenlik kaygılarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, şöyle devam etti:

“Böylesi bir konjonktürde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta üstlendiği barışı, güvenlik rolünü sorgulamak Rum liderliğinin ne derece sığ görüşlü olduğunun da göstergesidir.

Yetersizliği, güçsüzlüğü nedeniyle aşağılık kompleksi yaşadığı belli olan Rum liderin kendisini Türkiye’nin muhatap kabul edeceğini zannetmesi ise trajikomik bir durumdur.

İster kabul etsinler ister etmesinler muhatapları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı veya yetkilileri, kurumları ve organlarıdır.

Rum lider hayallerle vakit harcayacağına bir an önce aklını başına toplamalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini idrak etmeli, bizimle işbirliği yapma, Türkiye’nin sempatisini kazanma yoluna gitmelidir.”