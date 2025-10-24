Sendikadan yapılan açıklamada, her yıl ekim ayında düzenlenen, Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nın, dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinde “Pembe Kurdele” temasının kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bizler de katkı koymak için tüm bölgelerde kadın üyelerimiz ile birlikte ‘farkındalık’ çağrısı yapıyoruz. Erken tanı hayat kurtarır.” denildi.