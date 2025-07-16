Fileleftheros “Keravnos’tan AB-ADMİE Kaprislerine Veto” başlığıyla ekonomi sayfasında aktardığı haberinde Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen telekonferansta Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) Girit-Güney Kıbrıs bağlantısı için ADMİE’ye istediği ödemeyi yapmaya ikna edilmeye çalışıldığını yazdı.

Projende şu anda, elektrik kablolarının Fransız Nexans şirketi tarafından üretilmesi dışında başka hiçbir ilerleme kaydedilmediği ve takvime uyulmadığı belirtilen haberde, deniz dibi araştırmalarının Türkiye’nin, kıta sahanlığına girilmesine izin vermemesi nedeniyle bir metre bile ilerlemediğine, Avrupa Birliği’nin bile tamamlanacağını garanti etmediğine dikkat çekildi.

Habere göre, dünkü telekonferansta Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında geçen yıl varılan ve projenin ilerlemesi şartı ile Güney Kıbrıs’ın bu yıldan başlayarak 2029’a kadar ADMİE’ye yılda 25 milyon euro ödemesini öngören anlaşmayı sorgulayan ve küçümseyen Komisyon Enerji Genel Müdürlüğü ve ADMİE ile cepheleşti.

Gazete, ADMİE’nin Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde Rum-Yunan hükümetlerinin anlaşmasını bir kenara iterek RAEK’i de Yunan enerji düzenleme kurulu RAEEY’i düşürdükleri tuzağa çekmeye çalıştığını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos Rum ve Yunan hükümetleri arasında geçen yıl yapılan anlaşma gereği, projenin deniz aşamasında ilerleme olmadan ödeme yapmamakta kararlı.