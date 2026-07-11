ABD'nin "timsahlar şehri" olarak anılan Florida eyaletinde bir çocuk, balık tutarken timsah saldırısına uğradı. 11 yaşındaki Brodie, ailesiyle birlikte Umatilla'daki Nelson's Outdoor Resort'ta düzenlenen geleneksel balık avı gezisi sırasında ağır yaralandı.

Yetkililerin aktardığına göre Brodie, yakaladığı balığı yeniden suya bıraktığı sırada yaklaşık 2,6 metre uzunluğundaki bir timsah aniden su yüzüne çıkarak çocuğun kolunu ısırdı.

Olay sırasında Brodie'nin babası hiç vakit kaybetmeden timsahın üzerine atladı. Hayvanın çenesini açmaya çalışan baba, oğlunun iskeleden suya sürüklenmesini engellemeyi başardı.

Brodie'nin kuzeni Wright, yaşanan anlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Açıkçası hayatını kurtaran babası oldu. Timsah Brodie'yi iskeleden çekemedi, bu da çok büyük bir rahatlama çünkü çok daha kötü sonuçlanabilirdi" ifadelerini kullandı.

Ağır yaralanan Brodie, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak peş peşe ameliyatlara alındı. Ancak doktorlar, kolundaki ağır hasar nedeniyle uzvu kurtaramadı ve bilek seviyesinden ampütasyon yapmak zorunda kaldı.

Kuzeni Wright, Fox35'e yaptığı açıklamada, "Timsah yuvarlandığında kolunda da birçok kemik kırıldı" diyerek yaralanmanın ciddiyetine dikkat çekti.

Wright ayrıca, "Bu onun için çok, çok travmatik bir şey olacak. Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da uzun bir rehabilitasyon süreci geçirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, saldırının ardından timsahın yakalandığını ve daha sonra itlaf edildiğini açıkladı.