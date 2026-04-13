Kamuda örgütlü sendikalar, Meclis’in Hayat Pahalılığı Yasası gündemiyle açılıncaya kadar genel grevi askıya aldıklarını; Meclisin son oturumda kaldığı yerden devam etmesi halinde ise ülke genelinde derhal genel grev açıklayacaklarını duydurdu.

Kamuda örgütlü sendikalar adına Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in önceki gün yaptığı yazılı açıklamada hayat pahalılığı ile ilgili yasayı gelecek haftaki meclis oturumunda görüşeceklerini, yarınki meclisin oturumunda bölgedeki gelişmeler gündemiyle toplanacağını ifade ettiği hatırlatıldı.

Bıçaklı, Meclis iç tüzüğüne göre bu şekilde bir gündem erteleme ve yine bu şekilde bir gündem belirleme olmayacağının açık olduğunu savunarak, “Bizlerin öngörüsü hem Ulusal Birlik Partisi içerisinde yaşanan sıkıntılar, hem de hükümet ortakları arasındaki ziyaret krizi bu pazartesi günü (yarın) hükümetin nisap sağlayamamasına neden olacağı için Üstel bu şekilde bir kamuflaj taktiği geliştirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Sendikalar olarak hem Başbakan Üstel’e hem de hükümete güvenmediklerini vurgulayan Bıçaklı, “Bu bilinç ve öngörü ile bir sonraki Meclis oturumuna kadar genel grev kararımızı askıya alırken, pazartesi günü Meclis oturumunun açılması ve geçen son oturumda kalındığı yerden devam etmesi halinde anında ülke genelinde genel grev açıklayarak Meclise geleceğimizin bilinmesini isteriz.” dedi.

Bıçaklı, bu doğrultuda genel grevi, Meclis’in Hayat Pahalılığı Yasası gündemi ile açılıncaya kadar askıya aldıklarını, bugün sendikalar olarak geniş çaplı bir toplantı yaparak hükümetin istifasına yönelik planlanan eylemleri kamuoyu ve üyeleriyle paylaşacaklarını da kaydetti.