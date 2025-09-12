Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Yunanistan’ın doğal gaz, elektrik enerjisi ve petrol ihraç ederek Doğu ve Kuzeydoğu Avrupa’nın enerji kavşağı haline gelmek üzere olduğunu” ve Chevron’un Girit’in güneyinde arama yapma kararının “Yunanistan’ın egemenlik haklarının teyidi olduğunu” öne sürdü.

Haravgi’nin “Kıbrıs ile Elektrik Kablosu Atina İçin ‘Anahtar’” başlıklı haberinde Miçotakis ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum ile görüştü. Miçotakis, Yunanistan’ın doğal gaz, elektrik enerjisi ve petrol ihracı ile Doğu ve Kuzeydoğu Avrupa’nın enerji kavşağı haline gelmek üzere olduğunu, bunun da Yunanistan’ı “bölgedeki çok güçlü oyuncu haline getirdiğini” söyledi.

Görüşmede, Girit-Güney Kıbrıs arasına çekilmesi planlanan "Great Sea Interconnector /GSI” ve Mısır ile Yunanistan arasında kurulacak elektrik kablo bağlantısı “GREGY Interconnector” projelerine vurgu yapan Miçotakis bu projelerin, bölge enerji güvenliği açısından “önemli olduğunu” söyledi.

Miçotakis Doug Burgum’a “Ukrayna’daki savaş sebebiyle özellikle önem kazandığını” öne sürdüğü Dedeağaç-Odessa ekseni önerisi hakkında bilgi verdi. Yunan Başbakan ABD şirketi Chevron’un Girit’in güneyinde arama yapma kararına da dikkat çekerek bu kararla “Yunanistan’ın egemenlik haklarının teyit olduğunu” öne sürdü.

Burgum ise Yunanistan’ı “stratejik ortak” olarak tanımladı ve “Avrupa Rus bağımlılığından kurtulması ve müttefiklerinden enerji temin etmesi için ABD’nin LNG üretimi ve ihracatı için milyarlık yatırım yaptığını belirtti.

Öte yandan Politis “Chevron Girit’te… Arama İçin Teklif Sundu” başlıklı haberinde Chevron’un, Helleniq Energy şirketiyle konsorsiyum halinde Girit’in ve Peloponnesos’un güne bloklarında deniz araştırmaları için teklif sunduğunu yazdı.

Gazete Chevron’un bu hareketinin “Yunanistan’ın jeopolitik konumunu ve ekonomik perspektifini güçlendiren ve 2019 tarihli Türkiye-Libya mutabakatına karşı Yunan egemenlik haklarının güçlü bir uluslararası teyidi olduğunu” öne sürdü.

Habere göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis dün Başbakanlık ofisinde ağırladığı ABD İçişleri Bakanı ve Beyaz Saray’ın Enerji Egemenliği Danışmanı Doug Burgum’u kabulünde “Chevron’un, Yunanistan’ın bu bölgedeki egemenlik haklarını teyit ederek Girit’in güneyinde arama faaliyetlerine resmen talip olduğu ve araştırmalara başlayacağı gün geldiniz.” dedi.

Gazete Yunan hükümet kaynaklarının “büyük Amerikan şirketleri Chevron ve ExxonMobil’in aynı anda aynı deniz yatırım coğrafyasında varlık göstermesinin Yunanistan’ın bölgesel enerji ve istikrar rolünü yükselttiği ve Doğu Akdeniz’deki Batı bağlantılarını güçlendirdiği” değerlendirmesini de aktardı.