Rum basını dün yapılan genel grev ile ilgili haberlere geniş bir şekilde yer verdi.

Haravgi gazetesi “Çalışanlar Tek Yumruk, ATA’nın Savunması için Seslerini Yükseltti-Hükümete ve İşverenlere Tam ve Bütünlüklü ATA için Güçlü Mesaj-Felsefesi Temelinde Herkes İçin ATA” şeklindeki çeşitli başlıklarla habere geniş bir şekilde yer verdi.

Grev çerçevesinde 13 sendikanın da ortak bir açıklamaya imza attıklarını yazan gazete, karar çerçevesinde çalışanların; işte kalite ve saygınlığın sağlanması, üzerinde anlaşmaya varılanlara ve çalışanlara saygı duyulmasını talep ettiğini belirtti.

Habere göre, ATA olarak bilinen eşel mobil sisteminin felsefesinin korunmasına da vurgu yapıldı.

Gazete bir başka haberinde ise, PEO, SEK, PASİDİ ve DEOK sendikalarının başkanlarının da “mücadelenin sonuna kadar devam edileceği” şeklinde güçlü bir mesaj verdiğini yazdı.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Yunanistan, İtalya ve Portekiz’deki sendikaların da dünkü greve destek verdiğini belirtti.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, dünkü grev çerçevesinde tüm bölgelerde toplu gösterilerin de yapıldığını yazdı.

Alithia gazetesi, genel grev haberini “Uçurum Kötüleşti-Balon Öneri” başlığıyla aktarırken Fileleftheros gazetesi “Başkan’ın (Hristodulidis’in) ATA için Yeni Çerçevesi…İşverenler: Bunu Görüşmeyeceğiz…Yeni Çerçeve Geldi, İşverenler Kaçıyor”, Politis gazetesi ise “ATA: Ufukta Yeni Eylemler” başlığıyla aktardı.