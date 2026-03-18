Grand Sapphire Resort, bayram boyunca misafirlerine müzik, sahne şovları ve özel performanslarla dolu unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Üç gün sürecek etkinlik takviminde, Türkiye’nin sevilen sanatçıları ve ünlü DJ’leri sahne alarak bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Bayramın ilk günü, sahnede Türk pop müziğinin güçlü ismi Simge Sağın, hit şarkıları ve enerjik sahne performansıyla iddialı bir başlangıç yapıyor. Aynı akşam Fogo Live sahnesinde Yahya, sevilen parçalarıyla müzikseverlerle buluşacak. Gecenin temposu ise Skyline Lounge & Bar’da, ünlü prodüktör ve DJ Ozan Doğulu’nun performansıyla zirveye çıkacak.

Bayramın ikinci gününde eğlence hız kesmeden devam ediyor. Türk müziğinin güçlü yorumcularından Serkan Kaya, sahnede unutulmaz bir geceye imza atacak. Fogo Live sahnesinde Yaşar İpek sahne alırken, Skyline Lounge & Bar’da Doğukan Manço, efsane setleriyle geceye farklı bir ritim katacak.

Bayramın üçüncü gününde ise eğlence Skyline Lounge & Bar’da devam ediyor. DJ Luca, enerjik performansı ve dinamik setleriyle bayram atmosferini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürecek.

Grand Sapphire Resort’da bayram boyunca gerçekleşecek konserler ve DJ performansları, misafirlere müzik, eğlence ve sahne enerjisinin bir araya geldiği unutulmaz anlar yaşatacak.