Güzelyurt’ta bulunan Baf Şehitliği, dün sabah saatlerinde meydana gelen kazayla gündeme geldi. Kontrolden çıkan bir araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak şehitliğin içine girdi.

Kaza saat 14.30 raddelerinde meydana geldi.

Güzelyurt'ta Barış İlkokulun arka kısmında bulunan park yerine giden yol üzerindeki park yerinden doğu istikametine doğru çıkış yapmaya çalışan 72 yaşındaki Mehmet Tektaş yönetimindeki HS 427 plakalı salon araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında bulunan Güzelyurt Belediyesine ait kaldırım taşına çarptı. Çarpmanın etkisi ile duramayıp yoluna devam eden araç, Gazi Baf Şehitliğini çevreleyen korkuluklara çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.