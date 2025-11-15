Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil E. Canaloğlu, Ali E. Orçan

Çetinkaya: Mehmet, Batuhan, Ali, Yusuf, Orhan, Agit, Gabrıel Bawa, Cemal (Abdulaziz Köse), Yasin Doğan (Durmuş), Ussumane Djabi, Pacome Loua

Gönyeli:Ege Keleşzade, Ulaş, Mikail, Hasan Sedatgil, Jamiu Arowolo, Bayram (Necati Genç), Arseven(Dk.90 Efe), Kane Daman, Mehmet, (Ahmet E. Aksoy), Richard Zumah(Mustafa Hacı), Ege Uçar (Dennis Korgan)

Goller: Dk.53 Pacome Loua (Çetinkaya) Dk.69 Jamiu Arowolo Dk.90+3 Kane Daman (Gönyeli)

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Çetinkaya’nın konuğu olan Gönyeli, maçın son anlarında bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve önemli bir galibiyet aldı. İlk devre golsüz sona ererken, ev sahibi ekip ikinci devreye hızlı başlayan taraf oldu ve 53’üncü dakikada Pacome Loua’nın golüyle 1-0 öne geçti. Gönyeli, 69’uncu dakikada Jamiu Arowolo’nun golüyle beraberliği yakaladı. Maçta son sözü 90+3’üncü dakikada Kane Daman söyledi ve Gönyeli’ye galibiyeti getirdi. Çetinkaya, mücadele 1-1 devam ederken, bir penaltı atışından yararlanamadı.

Gönyeli geriye düşüp son anlarda kazanmasını bildiği maçın ardından 11 puana yükseldi, Çetinkaya ise 13 puanda kaldı.

Çetinkaya gelecek hafta Yeniboğaziçi’nin misafiri olacak, Gönyeli ise tepede Küçük Kaymaklı’yı ağırlayacak.

Gönyeli, Çetinkaya karşısında aldığı galibiyetle 4 maçlık kazanamama serisine de son vermiş oldu. Kırmızı beyazlılar Çetinkaya galibiyeti öncesinde son olarak 4’üncü haftada Mormenekşe’yi 2-1 mağlup etmişti.