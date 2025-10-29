Avukat Arzu İzveren Numan Başkanlığı’nda toplanan KTFF Soruşturma Merci U17 Elit Lig’de oynanan Çetinkaya TSK – Gönyeli SK karşılaşmasında yaşanan saha olayları sebebiyle Gönyeli’den 7, Çetinkaya’dan ise 5 futbolcuya yazılı sevk kararı alarak Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Alınan kararlar şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 28.10.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1) U17 Elit Lig’de 26.10.2025 tarihinde oynanan Çetinkaya TSK – Gönyeli SK karşılaşmasında yaşanan saha olayları sebebiyle Gönyeli SK’nın 3746 lisans numaralı antrenörü Hasan Özkan; Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 117330 lisans numaralı futbolcusu Erol Akbulut; Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi, 44. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 117328 lisans numaralı futbolcusu Mert Turgut Zabit; Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi, 44. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 116989 lisans numaralı futbolcusu Bünyamin Elma; Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 118364 lisans numaralı futbolcusu Ege Öksüzoğulları; Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 117389 lisans numaralı futbolcusu Volkan Aktaşlı; Disiplin Talimatı’nın 45.maddesi uyarınca ve Gönyeli SK’nın 117393 lisans numaralı futbolcusu Buğra Bilgimer; Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi uyarınca,

2) U17 Elit Lig’de 26.10.2025 tarihinde oynanan Çetinkaya TSK – Gönyeli SK karşılaşmasında yaşanan saha olayları sebebiyle Çetinkaya TSK’nın 4666 lisans numaralı yöneticisi Salih Işık; Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca, Çetinkaya TSK’nın 117342 lisans numaralı futbolcusu Michael Mert Annan; Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca, Çetinkaya TSK’nın 117016 lisans numaralı futbolcusu Mert Akyıldız; Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi uyarınca, Çetinkaya TSK’nın 117789 lisans numaralı futbolcusu Ömer Özakan; Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi uyarınca ve Çetinkaya TSK’nın 118290 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Salih Sağman; Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi uyarınca,

3) AKSA Süper Lig’de 25.10.2025 tarihinde oynanan Gönyeli SK – Karşıyaka SK karşılaşmasında karşılaşma sırasında ve sonrasında Gönyeli SK taraftarlarının sebep olduğu olaylar sebebiyle Gönyeli SK’nın Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

Av. Arzu İZVEREN NUMAN

KTFF Soruşturma Temsilcisi