Gönyeli-Alayköy Belediyesi Festivali kapsamında Gönyeli’de yarın Kıbrıs Kültür Günü düzenlenecek.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenecek etkinlikler Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde yapılacak. Etkinlik kapsamında yöresel ürünlerin sunulacağı tezgahlar kurulacak, gün içerisinde konserler, halk dansları gösterileri, gastronomi etkinlikleri ve tavla turnuvası düzenlenecek.

Program:

17.00 – 18.00 AFD & Grup Otantik

18.15 – 19.00 Cemal Aslangazi

19.15 – 19.45 FOGEM

19.45 – 20.05 Grup Randıman

20.10 – 20.25 AFD (solo)

20.30 – 20.50 Mani Atışmaları

21.00 – 22.30 Ahmet Evan konseri

Tavla turnuvası için kayıt 15.00-16.00 arasında olacak.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Kültür Günü, kültürel mirasımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Sanat, müzik, dans, geleneksel mutfağımız ve kültürümüzün ayrılmaz parçası olan tavla turnuvası ile halkımızı bir araya getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum.” dedi.