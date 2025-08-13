Gönyeli Tenis Kulübü’nün kapalı kortlarında zemin boyama çalışmaları tamamlandı. Açık kortlardaki yenileme çalışmaları ise devam ediyor.

Kulüp, uluslararası standartlarda profesyonel kuşin sistemine sahip, mor ve yeşil renk kombinasyonlu yeni zeminiyle hem estetik hem de performans açısından farklılık yaratmayı hedefliyor.

Projenin hayata geçirilmesine destek veren Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkür edilirken, sporseverlerin yakın zamanda yenilenen kortlarda buluşacağı belirtildi.