Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U11 Takım Şampiyonası’nı bugün gerçekleştirdi. Oynanan maçlar sonrasında erkeklerde ve kızlarda Gönyeli birinci oldu.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda U11 Takım Şampiyonası yapıldı ve izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Oynanan maçlar sonunda kızlarda Gönyeli, erkeklerde ise Gönyeli şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmalar sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kızlarda dereceye girenler;
1. Gönyeli Spor Kulübü
2. GAÜ
Erkeklerde dereceye girenler;
1. Gönyeli Spor Kulübü
2. GAÜ
3. Gühad
4. Net Spor