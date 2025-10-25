Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) futboltenisi milli sporcusu Ayşe Mullacuma, önemli bir başarıya imza atarak Tekli Büyük Kadınlar Avrupa Finaline yükseldi.

Turnuva boyunca sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Mullacuma, finalde Romanyalı Anna Maria ile karşılaşacak.

Mücadele yarın (Pazar) oynanacak ve Avrupa şampiyonu belli olacak. Milli sporcu Ayşe Mullacuma’nın, bu kritik karşılaşmada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor

Erkeklerde mağlup olduk

KKTC Futbol Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda mücadelesini sürdürüyor.

Macaristan’ın Algyo kentinde düzenlenen Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu (FIFTA) Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Erkek Futbol Tenisi Milli Takımı, bugün (Cumartesi) çıktığı maçlarında mağlup oldu.

KKTC Millileri Romanya, ve Macaristan takımlarıyla tekli, ikili ve üçlü maçlara çıktılar. Bu maçlardan mağlubiyetle ayrılan KKTC Milli Takımı teklilerde Fransaya, ikililerde Danimarkaya ve ikili ve üçlü mix’lerde ise Romanya’ya mağlup oldu.

Millilerimiz kadınlarda ve erkeklerde maçlarına yarın da (Pazar) devam edecek.

Yarın tamamlanacak şampiyona sonrasında KKTC kafilesi Pazartesi günü adaya dönecek.