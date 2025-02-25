Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, “Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi yapımı kapsamında yarın tarihinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında patlatma faaliyeti yapılacağından konu güzergâhta trafik kontrollü bir şekilde sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.