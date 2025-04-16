Gönyeli-Alayköy Belediyesi, ana yollarda görüş açısını artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ana Yollarda Görüş Açısını Artırmak İçin Temizlik Çalışmalarımız Sürüyor!
Trafik güvenliğini artırmak amacıyla ana yollarımızda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Yaya ve araç sürücülerinin görüş alanını engelleyen otlar ve çalılar temizleniyor; daha güvenli bir ulaşım için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”