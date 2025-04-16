“Böyle bir konu hiç konuşulmadı”

“Böyle bir konu hiç konuşulmadı”

Gönyeli - Alayköy Belediyesi, ana yollarda görüş açısını artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gönyeli - Alayköy Belediyesi, ana yollarda görüş açısını artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ana Yollarda Görüş Açısını Artırmak İçin Temizlik Çalışmalarımız Sürüyor!

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla ana yollarımızda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz.