Gazimağusa Belediyesi, Sakarya Mahallesi Savaş Sokak’ta uzun süredir atıl durumda bulunan bir eve, halk sağlığı ve güvenliği açısından müdahale etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre; temizlik birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yapının bahçesi temizlendi, haşereyle mücadele amacıyla binanın içerisi ilaçlandı, zabıta birimi ise çalışmalar sırasında bölgede güvenliği sağladı.

Yapının hem fiziksel çökme riskinin olduğu hem de izinsiz girişler sonucu içeride alkol ve madde kullanıldığı yönündeki ihbarlar nedeniyle ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, “Belediye ekipleri, temizlik ve ilaçlamanın ardından yapıya izinsiz girişlerin engellenmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Yapının güvenli hale getirilmesi amacıyla ilgili yasal süreçler titizlikle yürütülüyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca benzer durumdaki tüm yapılarla ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirmeye alındığı ve gerekli adımların atıldığı kaydedildi.