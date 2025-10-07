AKSA SÜPER LİG 3. HAFTA PANORMASI

Aksa Süper Ligin 3. Haftası pazartesi akşamı oynanan bir maçla tamamlanırken, ligde iki takım kayıpsız olarak zirveyi paylaştılar.

Süper Ligin ilk 3 haftasını Dumlupınar ve Doğan Türk Birliği takımları kayıpsız olarak tamamlayarak zirve yarışında ilk 2 sırada yer aldılar. Dumlupınar konuk ettiği ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan Lefke’yi farklı mağlup ederek haftayı lider kapatırken, Doğan Türk Birliği ise konuk ettiği Gönyeli’yi farklı mağlup ederek 2. sırada yer aldı.

Ligin ilk haftasını beraberlikle kapatan C. Bazaar Gençlik Gücü, 2. Haftada Gönyeli’yi bu hafta ise Yeniboğaziçi’ni farklı mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. İlk haftayı mağlubiyetle kapatan Cihangir, MTG galibiyeti sonrasında evinde son dakika golüyle Çetinkaya’yı mağlup ederek 4. Sırada yer aldı.

İlk hafta sürpriz bir Cihangir galibiyetine imza atan A. Yeşilova, üst üste evinde oynadığı iki maçı ise beraberlikle tamamlayarak 5 puanla 6. Sırada yer aldı. İkinci haftada konuk olduğu Yeniboğaziçi’nde yediği son dakika golüyle bir puana razı olan Yenicami ilk galibiyetini Mesarya’yı mağlup ederek aldı.

Sezona beraberlikle başlayan 2. Hafta ise evinde mağlup olan K.Kaymaklı bu hafta konuk olduğu Mormenekşe’yi farklı mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sezona kötü başlayarak teknik kadro değişimine giden son yılların şampiyonu Mağusa Türk Gücü ise konuk olduğu Karşıyaka’yı farklı mağlup ederek nefes aldı.

Bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın beş tanesini ev sahipleri, 2 maçı ise deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’de son yılların en gollü sezonu yaşanırken, ilk haftadaki 42 gollü haftanın ardından bu hafta ise 47 gol atılarak yeni bir rekor kırıldı.

Bu hafta atılan 47 golün 25’ini yerli futbolcular atarken 22 tanesini ise yabancı futbolcular attı. Cihangir futbolcusu Ndong Meye haftayı yine hat-trick yaparak kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

Gol krallığı yarışında Cihangir’den Ndong Meye 6 golle zirveye yerleşirken, onu 4 golle Çetinkaya’dan Ussumane Djabi, GG’den Issiak Bamba ile Jibril Ibrahim takip ettiler.

Ligin 3. Haftasında gol yağmuru gibi kart yağmuru da yaşandı. 40 sarı kart gösterilirken, 5’te kırmızı kart çıktı.

Haftanın Takımı: K. Kaymaklı

Süper Ligin iki yeni ekibi olan K.Kaymaklı ile Mormenekşe arasındaki mücadelenin galibi deplasman takımı K.Kaymaklı olurken, gerek maçın başında geriye düşmelerine karşın gerekse ikinci devreyi 10 kişi oynamalarına rağmen çok iyi bir oyun sergileyen K.Kaymaklı haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Maurys Ndong Meye(Cihangir)

Mağusa Türk Gücü maçında olduğu gibi bu haftada da Çetinkaya karşısında hat-trick yapan Meye son dakika golüyle de takımına 3 puanı getirerek zirve yarışında takımını bir adım öne çıkardı.

Haftanın Teknik Direktörü: Hüseyin Kayalılar(Dumlupınar)

Mağusa ekiplerinden Dumlupınar’ın genç teknik adamı Hüseyin Kayalılar, elindeki genç kadroyu tecrübeli isimlerle iyi kaynaştırarak ilk 3 haftada namağlup olarak zirvede yer almasını sağlarken ilerisi için de iyi sinyaller verdi.

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Mormenekşe-K.Kaymaklı)

Mormenekşe ile K.Kaymaklı arasında oynanan karşılaşmada maç boyunca pozisyonlara yakın ve iyi süzerek yerinde düdükler çalan Hüseyin Eyyüpler gerek 4. hakemin uyarısı ile K.Kaymaklı futbolcusuna verdiği kırmızı kartta gerekse Mormenekşe futbolcusuna verdiği kırmızı kartta doğru kararlar verdi.

Haftanın Kareası:

Süleyman Çamlıca (Yenicami), Arda Yatman (Dumlupınar), Hüseyin Deynekli(MTG),

Quentin Debouto(K.Kaymaklı)

Haftanın Onbiri:

Türkkan Delideniz(Cihangir), Deran(K.Kaymaklı), Ahmet(GG), Macdonald Niba(DTB), Reşit(Yenicami), Emre Nazik(K.Kaymaklı), Mousa Traore(MTG), Erhun(DTB), Sylla(Dumlupınar), Gime Toure(DTB), Marega(K.Kaymaklı)

Aksa Süper Lig 3. Hafta sonuçları

C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 5 – 0

A. Yeşilova – Esentepe: 3 – 3

Yenicami – Mesarya: 4 – 1

Dumlupınar – Lefke: 5 – 0

Cihangir – Çetinkaya: 4 – 3

Mormenekşe – K. Kaymaklı: 1 – 5

Karşıyaka – Mağusa Türk G: 2 – 6

Doğan T. Birliği – Gönyeli: 4 – 1

Aksa Süper Lig 4. Hafta programı

Lefke – Yenicami

Esentepe – Dumlupınar

K.Kaymaklı – Cihangir

Mesarya – C. B Gençlik Gücü

Gönyeli – Mormenekşe

Yeniboğaziçi – Doğan Türk Birliği

Çetinkaya – Karşıyaka

Mağusa T. Gücü – A. Yeşilova

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

