Futbol Liglerimizde 2025-2026 sezonun başlamasına sayılı günler kala takımlar hafta sonu oynadıkları anı maçlarıyla son durumlarını görme şansını yakaladılar.

Bu karşılaşmalardan biri de Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda “Yeniboğaziçi Merhum Futbolcular Anı Maçı” süper ligin iki takımı Yeniboğaziçi ile Yenicami arasında oynandı.

Baştan sona tempolu geçen karşılaşmayı Antony Uzodimma, Ada Altunç ve Kenan Özerinç’in golleri ile evsahibi ekip 3-2 kazanırken konuk Yenicami’nin iki golünü ise Emmanuel Okori’den geldi.

Karşılaşma sonu merhum futbolcular için takımlara kısa bir konuşma yapan başkan ibrahim özişleyen, kemal köseoğlu ve yöneticiler takımlara kupa ve plaketlerini taktim etti. Ve böylece takımlar sezon öncesi son provalarını yapmış oldular.

(HABER VE FOTO: MAHMUT ODACI)