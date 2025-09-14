Futbolda 2025 – 2026 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, lig öncesi son provalarını hazırlık maçları ile yapıyorlar.

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ile Birinci Lig ekibi Değirmenlik de hazırlık maçında karşılaştılar. Gol düellosu şeklinde geçen Küçük Kaymaklı – Değirmenlik maçı 2 – 2 berabere tamamlandı. Küçük Kaymaklı’nın gollerini denenen yabancı oyuncu Rashid ve Quentin atarken, Değirmenlik’in golleri Barkın ve kafayla Hasan Tulum’dan geldi.