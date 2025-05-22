Dipkarpaz İlkokulu’nun organizasyonuyla 27 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Dipkarpaz sakini ve bölge öğretmenlerinden Göktuğ Alkan’ın anısını yaşatmak için “Göktuğ Alkan 1.Anı Futbol Turnuvası” düzenlendi.

Yeniereköy – Dipkarpaz Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, turnuva bugün 9 ilkokul futbol takımının katılımıyla Dipkarpaz çim sahasında yapıldı.

Turnuvaya Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, merhum Göktuğ Alkan’ın ailesi, bölge ilkokul müdür ve öğretmenleri ile okul takımları katıldı. Turnuvada birinci Erenköy İlkokulu olurken, 2. ligi ise Mehmetçik İlkokulu aldı.

Beden Eğitim Öğretmeni Emirali Karagözlü'nün çalıştırdığı Mehmetçik İlkokulu turnuvada 2. oldu.