Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 9. hafta maçında Göçmenköy – Türk Ocağı Limasol’u konuk etti.
Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Türk Ocağı Limasol maçını Mustafa Çukur yönetti. Maçın ilk devresi düşük tempoda geçerken, devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0
İkinci devreye hızlı başlayan Göçmenköy, Efe Çopur ile 1 – 0 öne geçerken, Mevlüt Önal 68’de takımını rahatlattı. 2 – 0
Türk Ocağı 82’de Mehmet Kuşçu’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, uzatma anlarında Mehmet Göçben skoru belirledi. 3 – 0