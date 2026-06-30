Esentepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni dönemdeki ilk resmi ziyaretini Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı’na gerçekleştirdi.

Gerçekleşen görüşmede, kulüp ile belediye arasındaki iş birliği olanakları ve bölge sporunun gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak çalışmalar açısından önemli bir başlangıç olduğu ifade edildi.

Esentepe Spor Kulübü Yönetimi, gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı’na teşekkür ederek, kurulacak iş birliğinin bölge sporuna katkı sağlamasını temenni etti.